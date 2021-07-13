بيع قطع أراضي المرحلة الأولى من مشروع جزيرة الجبيل

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة جزيرة الجبيل للاستثمار اليوم، عن بيع جميع قطع الأراضي المتوفرة والمخصصة للبناء، والتي يبلغ عددها 194 قطعة أرض من المرحلة الأولى من مشروع تطوير جزيرة الجبيل، محققة بذلك إنجازاً آخر يضاف إلى سلسلة إنجازاتها المتميزة. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أكدت فيه الشركة المسؤولة عن التطوير (ليد للتطوير) التزامها بتسليم المشروع في موعده المحدد، علماً بأنه تمكنت من استكمال 65% من أعمال البنية التحتية للمشروع من إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الصحي، ومع استمرار أعمال التنفيذ، سيتم الانتهاء منها بالكامل في الموعد المحدد خلال الربع الثاني من عام 2022. كما أن أعمال بناء الفلل تتقدم بشكل متسارع، وسيتم بدء تسليمها في الربع الأخير من عام 2023. ومن المقرر أن يتم تسليم قطع الأراضي للعملاء الذين اشتروا قطع أراض في المرحلة الأولى من جزيرة الجبيل في الوقت المحدد خلال الربع الأخير من عام 2022.

وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار: «نحن سعداء بتحقيق هذا الإنجاز البالغ الأهمية ضمن أعمال التطوير الخاصة بالمشروع. وما من شك أن الأرقام الإيجابية للمبيعات والطلب المتواصل في السوق، تعكس مستوى إقبال عالٍ بما يتناسب مع متطلبات السوق للتصاميم المدروسة بدقة، ومجموعة الخيارات السكنية المتنوعة، وجودة المخطط الرئيسي الذي يتميز بنسبة كثافة بناء متدنية جداً، وسهولة الوصول إلى مرافق الخدمات التي تجعل من جزيرة الجبيل مجتمعاً خاصاً متكاملاً يحظى بطلب كبير في قلب العاصمة والطبيعة الخلابة المحيطة به والتي تضمن نمط حياة صحياً مستداماً». وأضاف: «أود أن أعرب أيضاً عن امتناننا للحكومة والهيئات المعنية لما اتخذته من إجراءات وفرت الدعم اللازم للمطورين.» تبلغ ميزانية مشروع تطوير الجبيل المملوك لشركة الجبيل للاستثمار، 5 مليارات درهم، وتتولى تنفيذه وإدارته شركة «ليد-LEAD» المطور الرائد في دولة الإمارات. يتميز المشروع المكون من ستة قرى سكنية تقع بين جزيرة ياس وجزيرة السعديات بموقعه وسط الجمال الطبيعي الأخاذ والتنوع البيولوجي الغني لأشجار القرم، ومن المتوقع أن يصبح مشروع الجزيرة الجبيل، الذي تزيد مساحته على 2800 هكتار، إضافة مميزة إلى المشهد السكني في أبوظبي ومتنفساً رائعاً لعشاق الحياة الصحية الراقية، محاطاً بأشجار القرم الأيقونية المعروفة بتنوعها البيولوجي الثري.