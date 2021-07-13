الدولار يصعد بعد بيانات التضخم الأميركي

نيويورك (رويترز) - قفز الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن التضخم في الولايات المتحدة لشهر يونيو جاء أعلى بكثير من المتوقع، وهو ما يزيد الاحتمالات لاستمرار مخاوف التضخم.

وسجلت أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي أكبر زيادة في 13 عاماً وسط قيود في الإمدادات وارتفاع مستمر في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستوياتها الراكدة أثناء الجائحة بينما يكتسب التعافي الاقتصادي قوة دافعة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات، 0.41 بالمئة إلى 92.6 وهو أعلى مستوى له منذ الثامن من يوليو ليقترب من أقوى مستوى خلال ثلاثة أشهر البالغ 92.8 الذي سجله الأسبوع الماضي.