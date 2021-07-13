واردات الصين من النفط تسجل أكبر هبوط منذ 2013

بكين (رويترز) - هبطت واردات الصين من النفط الخام ثلاثة بالمئة، من يناير إلى نهاية يونيو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتسجل أول انكماش للنصف الأول من عام منذ 2013، إذ قيد نقص في حصة الاستيراد وأعمال صيانة في مصاف للتكرير وارتفاع الأسعار العالمية، من الواردات.

وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم الثلاثاء أن إجمالي واردات النفط بلغ 40.14 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.77 مليون برميل يومياً. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.9 مليون برميل يوميا في يونيو 2020. وبلغ إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط في العالم، خلال النصف الأول من العام 260.66 مليون طن، أو حوالي 10.51 مليون برميل يومياً، بانخفاض ثلاثة في المئة عن الفترة نفسها في 2020.