الإسترليني يهبط أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو

لندن (رويترز) - هبط الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي اليوم الثلاثاء، بعد أن دفعت بيانات تظهر أعلى معدل للتضخم في الولايات المتحدة خلال 13 عاما، العملة الخضراء إلى أعلى مستوى في ستة أيام.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين زاد 0.9 بالمئة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2008، بينما قفز المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 4.5 بالمئة على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع منذ نوفمبر 1991.

ودفعت تلك البيانات الأسواق لتقديم توقعاتها لموعد زيادة أسعار الفائدة الأميركية وهو ما أثر سلبا على عملات أخرى من بينها الإسترليني.

وعند الساعة 15.00 بتوقيت جرينتش، كانت العملة البريطانية منخفضة 0.30 بالمئة عند 1.3840 دولار بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 1.3799 دولار.

واستقر الإسترليني أمام العملة الأوروبية عند 85.39 بنس لليورو.

