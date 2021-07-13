ارتفاع أسعار المستهلكين الأميركيين في يونيو

واشنطن (رويترز) - ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر خلال 13 عاما في يونيو في ظل قيود على الإمدادات واستمرار انتعاش في تكاليف الخدمات المرتبطة بالسفر من مستويات متدنية ناجمة عن الوباء، في الوقت الذي يكتسب فيه تعافي الاقتصاد زخما.

وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.9 بالمئة الشهر الماضي، في أكبر ارتفاع منذ يونيو 2008، بعد أن تقدم 0.6 بالمئة في مايو.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 5.4 بالمئة في أكبر ارتفاع منذ أغسطس 2008 ويأتي عقب زيادة خمسة بالمئة في الاثني عشر شهرا حتى مايو أيار.

وباستثناء الأسعار المتقلبة للغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين 0.9 بالمئة بعد أن زاد 0.7 بالمئة في مايو.

وارتفع ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.5 بالمئة على أساس سنوي، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1991، بعد أن صعد 3.8 بالمئة في مايو.

كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.5 بالمئة أن يصعد المؤشر الأساسي 0.4 بالمئة.