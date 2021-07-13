«الاتحادية للضرائب» تنفذ 2226 حملة تفتيشية

أبوظبي (الاتحاد) نفذت فرق التفتيش التابعة للهيئة الاتحادية للضرائب خلال الشهور الثلاثة الماضية 2226 زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية تضمنت 23 حملة مشتركة بالتعاون مع الجهات المعنية بجميع إمارات الدولة، حيث نتج عن الزيارات ضبط 655 مخالفة للتشريعات الضريبية.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى أن القيمة الإجمالية للمخالفات التي رصدتها الهيئة بلغت 71.48 مليون درهم. وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الفرق المختصة بالهيئة تقوم بالتعاون مع الجهات المعنية بتنفيذ حملاتها التفتيشية بصفةٍ مستمرةٍ على مدار العام، لتعزيز الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين من تسرب المنتجات الانتقائية المهربة وغير المطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في الدولة، ومكافحة التهرب الضريبي، مشيراً إلى أنه في هذا الإطار كثفت الهيئة حملاتها التفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة خلال شهر رمضان الماضي لزيادة إحكام الرقابة على الأسواق، حيث تم ضبط العديد من المخالفات واتُخذت الإجراءات القانونية بشأنها.

وأضاف: «حماية المستهلكين وضمان حقوقهم، وكذلك ضمان أداء حقوق الدولة تعد في مقدمة أولويات الهيئة، وفي الوقت ذاته تحرص الهيئة بصفةٍ مستمرة على توفير جميع وسائل الدعم والمساندة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال للأنظمة والإجراءات الضريبية بآليات ميسرة تضمن استمرار أنشطتهم الاقتصادية بكفاءة تامة، وندعو جميع الخاضعين للضريبة للالتزام بالتشريعات الضريبية تجنباً للمخالفات».

من جانبها، أوضحت سارة الحبشي مديرة إدارة الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الزيارات الميدانية التفتيشية تم خلالها ضبط 2.86 مليون علبة تبغ مخالفة لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 202 ألف عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.

وأكدت الحبشي أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الهيئة تعتمد على آليات رقابية إلكترونية متطورة تهدف لمنع بيع أو تداول أو تخزين منتجات غير مستوفاة لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية المستحقة، ومن بين هذه الآليات تثبيت «طوابع ضريبية رقمية» - مسجلة بقاعدة بيانات الهيئة - على علب التبغ ومنتجاته، حيث يتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون بذلك للتأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.