«وول ستريت» تفتح منخفضة بعد بيانات التضخم

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت منخفضة اليوم الثلاثاء بعد زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يونيو أسفرت عن عودة حالة القلق بشأن وصول النمو الاقتصادي الأميركي إلى الذروة، بينما كبحت تقارير أرباح إيجابية من بنوك وبيبسي كو الخسائر.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 36.2 نقطة بما يعادل 0.10 بالمئة إلى 34959.96 نقطة، وتراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 3.6 نقطة أو 0.08 بالمئة إلى 4381.07 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 18.1 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 14715.11 نقطة.

