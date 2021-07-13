32% نمو التحويلات المالية لعملاء بنوك الإمارات

يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفعت إجمالي قيمة التحويلات المالية لعملاء البنوك في الإمارات بنسبة 32% لتتجاوز 300 مليار درهم خلال مايو 2021 مقارنة مع 227 مليار درهم فقط في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعتبر مؤشراً على التعافي ودخول الاقتصاد الوطني مرحلة انتعاش جديدة، ستنعكس إيجاباً على كافة قطاعات الأعمال بالدولة، خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للبيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي اليوم.

وارتفعت تحويلات البنوك العاملة بالدولة بنسبة 13.3% خلال الشهر نفسه لتبلغ 434 مليار درهم في مايو الماضي مقارنة مع 383 مليار درهم في مايو 2020. وتؤكد البيانات مستويات النمو الكبيرة في حركة الأموال في الاقتصاد الوطني، إذ نمت مقاصة الشيكات بنسبة 42.2% خلال مايو 2021، لترتفع قيمتها إلى 89.2 مليار درهم، مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2020 حيث بلغت 62.8 مليار درهم. وزاد عدد الشيكات التي دخلت إلى نظام مقاصة الشيكات في الدولة بنحو 29% لتبلغ 1.8 مليون شيك في شهر مايو الماضي مقارنة مع 1.4 مليون شيك في مايو 2020. وتعتبر هذه المؤشرات دليلاً حيوياً علي مدى النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني في المدفوعات المالية والتزام العملاء والشركات بالوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وهي مؤشرات صحة وقوة وملاءة وتوافر للسيولة في للاقتصاد الوطني عامة. من جهة أخرى، تؤكد الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بوفرة عالية من السيولة، إذ زادت الايداعات النقدية للبنوك لدى المصرف المركزي، خلال شهر مايو 2021 لتبلغ 18.1 مليار درهم مقارنة مع 14.9 مليار درهم في شهر أبريل الذي سبقه، كما سجلت الايداعات النقدية أعلي قيمة على المستوى الشهري منذ مطلع العام الجاري 2021. وبلغت السحوبات النقدية للبنوك من المصرف المركزي 16.6 مليار درهم خلال شهر مايو 2021، وهي أعلي من متوسط السحب الشهري للبنوك من حساباتها لدى المصرف منذ بداية العام.