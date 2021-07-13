أرباح «جولدمان ساكس» ترتفع بفضل الصفقات

نيويورك (رويترز) - أعلنت مجموعة جولدمان ساكس اليوم الثلاثاء عن ارتفاع أرباح الربع الثاني إذ استفاد أكبر بنك استثمار في وول ستريت من أنشطة قياسية لإبرام الصفقات عالميا.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين العاديين إلى 5.35 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو، من 2.25 مليار دولار قبل عام.

وزادت ربحية السهم إلى 15.02 دولار من 6.26 دولار قبل عام. كان محللون يتوقعون في المتوسط ربحا 10.24 دولار للسهم وفقا لتقدير آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وتلقت النتائج دفعة من مقارنة مواتية قبل عام حين جنب البنك المزيد من الأموال لتغطية خسائر محتملة في قروض الشركات بسبب جائحة فيروس كورونا.

