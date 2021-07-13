«إعمار» تدرج صكوكا في «ناسداك دبي»

دبي (الاتحاد) قرع جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي اليوم احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن شركة إعمار العقارية. ويأتي إصدار الصكوك هذا بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات بعائد 3.7% ضمن برنامج شركة إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار مُدرجة حصرياً في ناسداك دبي. وقد استقطب الإصدار اهتماماً ملحوظاً من قِبل المستثمرين، إذ تجاوز إجمالي قيمة الطلبات 3.3 مليار دولار.

وقال جمال بن ثنية، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: "كانت ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، ودبي بشكل خاص، تمثّل وجهة بارزة تجتذب مختلف شرائح المستثمرين، وذلك نظراً لفرص النمو الواعدة التي تتيحها الدولة بفضل إطلاق الحكومة للعديد من المبادرات الهامة منذ تفشّي جائحة كوفيد-19. ولا شك أن نجاح أحدث إصدار للصكوك قمنا به يعكس بشكل جليّ مدى ثقة المستثمرين بمجموعة إعمار وسوق العقارات في إمارة دبي، كما ويؤكد هذا الإصدار الدور الجوهري الذي تلعبه بورصة ناسداك دبي باعتبارها منصة فائقة التنظيم ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية على حدّ سواء".