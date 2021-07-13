«جلفار» تستحوذ على صيدليات بلانيت

رأس الخيمة (الاتحاد) وقعت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) على اتفاقية تستحوذ من خلالها بالكامل على شركة (صيدليات بلانيت)، أحد الموزعين الإقليمين الرواد للأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وستسهم هذه الخطوة بشكل إيجابي في الأداء المالي لشركة جلفار، اعتباراً من الربع الثالث من العام الجاري 2021.

وأعلنت جلفار التي كانت تمتلك في السابق حصة قدرها 40% من سلسلة صيدليات «بلانيت»، عن استكمال عملية الاستحواذ على الحصة المتبقية البالغة 60% التي كانت مملوكة سابقاً لصناديق الأسهم الخاصة «كامكو إنفست» ومستثمرين مشاركين. ومن شأن هذه الإضافة الاستراتيجية لصيدليات بلانيت إلى محفظة «جلفار» أن تعمل على توسعة قدرات المجموعة في مجالات تصنيع وتسويق المستحضرات الصيدلانية الحالية في قطاعي التوزيع والتجزئة لقطاع الرعاية الصحية الصيدلانية في جميع أنحاء الإمارات والسعودية وعُمان، كما يتوقع لها توفير المزيد من جوانب الدعم وترسيخ مستوى التكامل ضمن المجموعة.