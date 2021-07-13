برعاية محمد بن راشد.. الإمارات تترأس اجتماع مجلس محافظي «الآسيوي للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد) برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تترأس دولة الإمارات، الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي تقام فعالياته في هذا العام افتراضياً من خلال تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار «نستثمر اليوم، لمستقبل مشرق».

وتعتبر رئاسة واستضافة الإمارات للحدث هي المرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد الدولة إحدى مؤسسي البنك.

ووقعت حكومة دولة الإمارات والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مذكرة تفاهم حددا من خلالها خطة تنفيذ الحدث الذي تنطلق جلساته بين 26 و28 أكتوبر المقبل، وتشهد مشاركة أكثر من 100 دولة.

مذكرة تفاهم

سلطان الجابر وجين ليون عقب توقيع مذكرة التفاهم



وقع مذكرة التفاهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محافظ دولة الإمارات في البنك، وجين ليون، الرئيس ورئيس مجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وشهد التوقيع محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، نائب محافظ دولة الإمارات في «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية»، وعلي عبيد علي الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، فيما تناول المشاركون مهام المنظمين ومسؤولياتهم، إضافة إلى اختيار شعار الاجتماع لهذا العام.

ويعد اجتماع مجلس المحافظين السنوي منصة عالية الأهمية تتيح لقادة الدول المهتمة بالتنمية المستدامة والتطوير الاجتماعي التواصل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وأعضائه، والمؤسسات الشريكة، وقادة الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى كبار الخبراء في مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة بالتنمية المستدامة للبنى التحتية.

وتتعاون دولة الإمارات مع فرق العمل في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشكل وثيق لتطوير تجربة رقمية تفاعلية رائدة، تدعم سبل التواصل الناجح، وتفعيل أطر التعاون بين الوفود المشاركة بما يعود بأفضل النتائج ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية للدول المشاركة.

التخطيط السليم والاستثمار المستدام

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، وضعت دولة الإمارات أسس التخطيط السليم والاستثمار المستدام لبناء اقتصادها الوطني ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول النامية في مختلف أنحاء العالم. وتنفيذاً لهذه الرؤية، نتعاون مع المجتمع الدولي على توفير الفرص الاستثمارية لدعم مساعي الدول النامية وتحقيق استراتيجياتها المستدامة للارتقاء بجودة حياة شعوبها.

ويشكل الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية محطة مهمة على الأجندة الاقتصادية الدولية، بفضل دوره الرائد عالمياً في تعزيز التعاون الدولي والدفع بعجلة النمو الاقتصادي ودعم المشاريع التنموية المستدامة».

وأوضح معاليه أنه وفي ظل الظروف الناتجة عن جائحة كوفيد-19، يعد التعافي الاقتصادي العالمي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أعضاء المجتمع الدولي، منوهاً بأهمية الاستثمار في البنى التحتية المستدامة ومشاريع التنمية الاجتماعية وأثرها في نهضة المجتمعات والاقتصادات الدولية، ودعم قدرتها على التكيف مع الظروف غير المتوقعة والصمود في ظل أي اضطرابات اقتصادية محتملة.

ويجسد شعار «نستثمر اليوم، لمستقبل مشرق» استراتيجية دولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد مستدام متنوع، كما يعكس الشعار الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والرؤية المرتكزة على «البنية التحتية لدعم المستقبل» والتي صادق عليها مجلس المحافظين خلال العام الماضي.

ويتناول ممثلو الدول والمنظمات الدولية المشاركة في اجتماع مجلس المحافظين في شهر أكتوبر عدة مواضيع مهمة على أجندة الاقتصاد العالمي، من ضمنها فرص تطوير البنى التحتية لمصادر الطاقة النظيفة، ودعم التواصل وتوطيد أطر التعاون العالمي في قطاع التنمية المستدامة، وتطوير البنى التحتية الذكية، وتشجيع حركة رؤوس الأموال لدعم تطوير البنى التحتية.

ظاهرة تغير المناخ

وأوضح معالي د. سلطان أحمد الجابر أن تشجيع وتطوير البنى التحتية النظيفة والتزام الإمارات والمجتمع الدولي بالعمل على مواجهة تداعيات تغير المناخ ستكون من ضمن المواضيع الرئيسية التي سيتطرق إليها الاجتماع خلال فعالياته، خاصة مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 نوفمبر المقبل.

وأشار معاليه إلى أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والفرص الاستثمارية التي يقدمها قطاع الطاقة النظيفة لدولة الإمارات والدول النامية، لافتاً إلى أن الإمارات قد وضعت استراتيجيتها للطاقة لعام 2050 المرتكزة على تطوير اقتصاد أخضر مستدام، منوهاً معاليه بالدور المهم الذي يؤديه صندوق أبوظبي للتنمية على الساحة الدولية، عن طريق دعم وتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم.

وتتضمن أهداف البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويل مشاريع البنى التحتية التنموية المستدامة، وفي عام 2015 انضمت الإمارات كعضو مؤسس ودائم للبنك الذي باشر أعماله خلال شهر يناير من عام 2016، لتصل قائمة الأعضاء خلال هذه الفترة إلى 103 دول.

ومنحت كبرى وكالات التصنيف الدولية البنك، الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار، تصنيف AAA، ويعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالتعاون مع الشركاء على تلبية متطلبات العملاء عن طريق توفير التمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية التي تساهم في النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي لمجتمعات الدول المستفيدة وتدعم التواصل بين دول المنطقة. وفي يونيو 2021، وافق البنك على توفير 25.93 مليار دولار لتمويل 130 مشروعاً تنموياً في مختلف أنحاء العالم.