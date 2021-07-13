«موانئ دبي» تحصل على اعتماد «جريت بليس تو ورك»

دبي (الاتحاد) تم تصنيف المركز الرئيسي لمجموعة موانئ دبي العالمية في دبي كأحد أفضل أماكن العمل بعد تحليل مستقل أجرته مؤسسة "جريت بليس تو ورك الشرق الأوسط". ويستند هذا الاعتماد إلى الآراء المباشرة من الموظفين المُقدمة في إطار دراسة استقصائية واسعة النطاق دون الكشف عن أسماء المشاركين في الاستبيان، أُجريت حول تجارب الموظفين في مكان العمل.

وقالت مها القطان، الرئيس التنفيذي لإدارة الموظفين في مجموعة موانئ دبي العالمية: "بعد حصول مركزنا الرئيسي على هذا الاعتماد، أصبحنا الآن معتمدين في 5 من قوائم المؤسسة لننضم إلى زملائنا في الأرجنتين وبيرو والهند والبرازيل، ويعني ذلك دخولنا إلى المجموعة الأعلى تنافسيةً ليتم إدراجنا في القائمة العالمية التي سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر المقبل". وأضافت القطان: "إننا فخورون بأن مركزنا الرئيسي أصبح معتمدًا الآن من مؤسسة "جريت بليس تو ورك"، ونلتزم بالحفاظ على ثقافة مكان العمل الرائع. فقد أجاب 77% من الموظفين على الدراسة الاستقصائية وقدموا ملاحظات مفيدة، بينما أجمع 91% منهم على أنهم يعتبرون المكتب الرئيسي لموانئ دبي العالمية مكانًا رائعًا للعمل. ويشعر حوالي 98% من المشاركين أنه مكان آمن للعمل. كما عبَّر بعضهم عن معاني الولاء والتفاؤل والأمل، وكلها أشياء تبشر بالخير لمستقبلنا. وفي الوقت نفسه، فقد قدَّم الموظفون أفكارًا واضحة حول كيفية تحسين أداء موانئ دبي العالمية".

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "كما سبق وذكرت في مناسبات عدة، فأنا لدي شغف كبير تجاه موانئ دبي العالمية. فقد تمكنّا من التصدي لتحدي الوباء وحافظنا على تدفق التجارة من دون أن تتأثر عزيمتنا ورغبتنا في تحقيق أشياء أفضل لهذا القطاع وللعالم بأكمله. وسأبذل كل ما في وسعي لدفع موانئ دبي العالمية نحو الأمام من خلال الحرص على أن نكون إحدى أفضل الشركات إدارةً في هذا القطاع والاستمرار في توفير بيئة عمل رائعة لنا جميعًا".