«المركزي»: أصول القطاع المصرفي ترتفع 12.7 مليار درهم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

زادت قيمة إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في الإمارات 12.7 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 0.4 % خلال شهر، لترتفع من 3.1693 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2021 إلى 3.182 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2021، وفقاً لبيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 2.9% وذلك من 430.8 مليار درهم في نهاية أبريل 2021 إلى 443.4 مليار درهم في نهاية مايو 2021، وذلك نتيجة ارتفاع حساب احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 32.7٪ وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 11.1%، مقابل انخفاض النقد المصدر والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 1.2% و 28.6% على التوالي.

وتظهر البيانات أن إجمالي الودائع المصرفية انخفضت بنسبة 0.1% من 1.8773 تريليون درهم في نهاية أبريل 2021 إلى 1.8746 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2021 نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في ودائع المقيمين على الرغم من ارتفاع ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5%. وانخفضت ودائع المقيمين بسبب انخفاض في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي ودائع القطاع الخاص وكذلك في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.

إلى ذلك، انخفض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1.7632 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2021 إلى 1.7515 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2021 وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.8% في الائتمان المحلي على الرغم من ارتفاع الائتمان الأجنبي 0.5%.

ويعزى الانخفاض في الائتمان المحلي إلى تراجع في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية.

من جهة أخرى ارتفع عرض النقد (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، بنسبة 0.3% من 644.4 مليار درهم في نهاية شهر أبريل 2021 إلى 646.4 مليار درهم في نهاية شهر مايو 2021.

فيما انخفض عرض النقـد (ن2) الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهـم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، بنسبة 0.3% من 1.4625 تريليون درهـم في نهاية شهر أبريل 2021 إلى 1.4585 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2021.

كما انخفض عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 0.8% من 1.7648 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2021 إلى 1.7502 تريليون درهم في نهايـة شهر مايو 2021.