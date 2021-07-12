22.3 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي خلال جلستين

أبوظبي(الاتحاد)

حلق سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 7000 نقطة ليغلق عند مستوى 7022.7 نقطة، بدعم من السيولة المرتفعة، والإقبال الكبير للمستثمرين من الشركات والصناديق والأفراد الذين تعززت ثقتهم بأداء السوق، وزادت شهيتهم للاستثمار بعد إدراج أسهم شركة ألفا ظبي القابضة، وفي ظل توقعات متفائلة جداً قبيل إدراج شركة الياه سات المقرر يوم غد الأربعاء.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق إلى 1.2383 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة بالسوق يوم أمس، مقارنة مع 1.2335 تريليون درهم أول أمس، و1.216 تريليون درهم القيمة السوقية عند إغلاق نهاية التداولات يوم الخميس الماضي، لتكسب نحو 22.3 مليار درهم في جلستين.

وارتفع المؤشر العام للسوق يوك أمس بنحو 0.42% ، وبلغت قيمة التداولات في السوق 1.415 مليار درهم، وذلك ارتفاعاً من مستوى 1.28 مليار درهم أول أمس، ليسجل بذلك تداولات بقيمة 2.695 مليار درهم تقريباً خلال أول جلستين من الأسبوع الجاري، ما يعتبر مؤشراً محفزاً للمستثمرين.

وشهدت جلسة التداولات أمس إبرام أكثر من 6 آلاف صفقة.

واستمرت الشركات القيادية في السوق تهيمن على التداولات، حيث تصدرت قيمة الصفقات المبرمة على أسهم بنك أبوظبي الأول قائمة الشركات الأكثر تداولاً، بقيمة 327 مليون درهم، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 0.37% عند سعر 16.34 درهم للسهم، كما استحوذت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة على 309 ملايين درهم.