تقرير: انتعاش سوق الفنادق بالإمارات

دبي(الاتحاد)

يشهد سوق الفنادق في الإمارات ارتفاع الطلب بشكل كبير، خلال العام الجاري مع دخول معروض جديد إلى السوق، ووصول السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة معرض إكسبو 2020 دبي، وفقاً لتقرير شركة جيه إل إل حول أداء سوق العقارات في الدولة.

وقالت دانا سلباق، مديرة قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جيه إل إل: «يؤكد التوازن بين المعروض من الفنادق من فئتي الأربع والخمس نجوم على تنامي القاعدة السياحية في دبي، كما يوفر المزيد من خيارات الإقامة الفندقية من الفئة المتوسطة والميسورة دون التأثير على الجودة، والذي يعتبر جزءاً من استراتيجية دبي لجذب الزوار من مختلف الوجهات، وينعكس ذلك في أعداد الزيارات المرتفعة المتوقعة لمعرض إكسبو».

وتناول التقرير أيضاً تحسن مستويات إشغال الفنادق التي شهدتها دبي بشكل مطرد هذا العام، مسجلة نسبة 58% من بداية العام وحتى مايو 2021، مقارنة بنسبة 46% خلال نفس المدة من عام 2020 الماضي. وفي أبوظبي، تحسنت مستويات الإشغال، حيث ارتفعت من 60% من بداية عام 2020 وحتى مايو من العام نفسه لتسجل 61%، خلال نفس الفترة من عام 2021 الجاري.

وعلى صعيد قطاع منافذ البيع بالتجزئة، يسلط التقرير الضوء على تغيير تجار التجزئة في بعض الحالات من المنافذ المادية التقليدية، واللجوء إلى مفاهيم منافذ البيع بالتجزئة الجديدة.