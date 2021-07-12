«كهرباء الشارقة»: 47% زيادة في طلبات اعتماد المخططات

الشارقة (الاتحاد)

كشفت إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن زيادة أعداد طلبات اعتماد مخططات المشاريع خلال النصف الأول من العام الحالي 2021 بنسبة تجاوزت 47% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث استقبلت الإدارة عدد 6964 طلباً لاعتماد مخططات المشاريع للكهرباء والمياه والغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 4734 طلباً خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما استقبلت عدد 3750 طلباً للتوصيل الدائم للمشروعات بنسبة زيادة تجاوزت 58%، وبلغ إجمالي عدد طلبات التوصيل المؤقت للمشروعات التي تم استلامها 201 طلب، كما استقبلت إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة عدد 6791 استفساراً من المتعاملين عبر البريد الإلكتروني.

وأوضحت مريم عبيد بن هاشم مدير إدارة الخدمات المشتركة أن الزيادة في أعداد طلبات اعتماد المخططات والتوصيل الدائم للخدمات تعطي مؤشرات إيجابية على التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، الذي تشهده إمارة الشارقة وتجاوز الاقتصاد مرحلة التعافي من أزمة انتشار فيروس كورونا، وعن استمرار الهيئة في تنفيذ المشروعات التطويرية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات من خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن طلبات التوصيل الدائم لخدمات الكهرباء زادت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 58% وطلبات التوصيل الدائم لخدمات المياه زادت بنسبة 66% وطلبات التوصيل الدائم لخدمات الغاز زادت بنسبة 47%.