«دبي للتحكيم الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإسرائيلي

دبي(الاتحاد)

وقع مركز دبي للتحكيم الدولي مؤخراً في لقاء افتراضي مذكرة تفاهم مع المعهد الإسرائيلي للتحكيم التجاري، وذلك لتفعيل التعاون المشترك في مجال التحكيم الدولي وتسوية النزاعات التجارية البديلة.

ونصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك في تنظيم الندوات والفعاليات والمؤتمرات والبرامج حول التحكيم وغيره من الحلول البديلة لحل المنازعات التجارية خاصة المتعلقة بالشركات التي تتخذ من دولة الإمارات وإسرائيل مقراً لها. واتفق الجانبان على التعاون في برامج البحث والتطوير والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف أدوات تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للتعاون في جميع الأنشطة الأخرى ذات المنفعة المتبادلة. و أكد راشد شاهين، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي إن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم التجاري كركيزة أساسية للعمل التجاري في المنطقة، خاصة مع تميز دبي باعتبارها ضمن مراكز التحكيم الدولي الرائدة في العالم.

وأضاف شاهين قائلاً:« تسهم هذه الاتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتحكيم التجاري في تعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية والاستفادة من خبرات الطرفين في الترويج للتحكيم والوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية. الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة أعمالنا بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال».