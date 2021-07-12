867 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 867 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 238 مبايعة بقيمة 635.2 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 157.64 مليون درهم و205 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 477.56 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة السطوة.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 30 مليون درهم، وتلتها منطقة السطوة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات.



