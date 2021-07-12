«أبوظبي الإسلامي» يطلق جوائز تكريم الإبداع والابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق النسخة السادسة من «جوائز تكريم الإبداع والابتكار في مجال استلهام القيم الأخلاقية في القطاع المالي والمصرفي»، تثميناً للشركات والأفراد الذين نجحوا في تطوير حلول ومشاريع مبتكرة في مجال التمويل الإسلامي.

وتشمل هذه الجوائز فئتين هما «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» و«جائزة الابتكار في التمويل الإسلامي».

وتُمنح «جائزة مبادرات الخدمات المصرفية المبنية على أسس أخلاقية» للأفراد والمؤسسات ممن يقدّمون حلولاً أو مبادرات مبتكرة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، والتي تم تنفيذها بنجاح وحققت للأطراف المعنية أثراً إيجابياً على المجتمع.

و قال الدكتور أسيد الكيلاني، الرئيس العالمي لقطاع الرقابة الشرعية الداخلية لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تؤكد هذه الجوائز التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالمساهمة بشكل فاعل في تطوير صناعة التمويل الإسلامي.