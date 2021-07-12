الإسترليني ينخفض وسط مخاوف كوفيد-19

لندن (رويترز) - تراجع الجنيه الإسترليني أثناء التعاملات اليوم الاثنين وسط توقعات بأن يؤكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططا لرفع كل قيود كوفيد-19 المتبقية تقريبا في إنجلترا بدءا من 19 يوليو، على الرغم من صعود الإصابات إلى مستويات لم تشهدها البلاد في شهور.

وانخفض الإسترليني 0.14 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.3879 دولار بحلول الساعة 15.55 بتوقيت جرينتش بعد أن كان قفز في تعاملات الليلة الماضية إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

وأمام العملة الأوروبية استقر الإسترليني عند 85.41 بنس لليورو.

وسيعلن جونسون قراره النهائي لتخفيف إجراءات الإغلاق في مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم. ومن المتوقع أن يلغي القواعد بشأن وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي والعمل من المنزل.