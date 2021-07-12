ألمانيا ترحب بتعليق الضريبة الرقمية

بريطانيا (رويترز) - رحب وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين بقرار المفوضية الأوروبية تعليق مقترحات لفرض ضريبة رقمية، قائلا إنه إشارة إلى تقدم يجري تحقيقه نحو الاتفاق على حد أدنى عالمي لضريبة الشركات.

وقبيل قمة بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بروكسل، قال شولتس «الخطوة الأكثر أهمية هي أننا لدينا اتفاق عالمي على حد أدنى للضريبة وأننا لدينا اتفاق بشأن كيفية فرض ضرائب الشركات، بما في ذلك الشركات الرقمية العالمية العملاقة».