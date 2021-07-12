النفط ينخفض بفعل مخاوف اقتصادية

لندن (رويترز) - نزلت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين إذ طغت مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي على شح محتمل في الإمدادات.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 89 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 14.10 بتوقيت جرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس 73.55 دولار للبرميل منخفضا 1.01 دولار أو 1.4 بالمئة.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي واحد بالمئة الأسبوع الماضي لكنهما ظلا قريبين من أعلى المستويات التي بلغاها آخر مرة في أكتوبر تشرين الأول 2018. وقفز برنت فوق 77 دولارا الأسبوع الماضي.

حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت لويز ديكسون المحلل لدى ريستاد إنرجي «المتعاملون يعيدون التركيز الآن على انتشار جائحة كوفيد-19 والمخاوف العالمية من اتساع نطاق تفشي سلالات جديدة تؤثر على الأسعار على الرغم من تقلص إمدادات النفط على مستوى العالم».