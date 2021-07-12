شركة طيران اقتصادي تحتاج ألفي طيار

لندن (أ ف ب) -أعلنت شركة ريان إير الإيرلندية للطيران اليوم الإثنين أنها تعتزم توظيف أكثر من ألفي طيّار خلال السنوات الثلاث المقبلة لقيادة طائراتها الجديدة من طراز بوينج 737 ماكس.

وقدمت ريان إير طلبية على 210 طائرات من هذا الطراز من أجل زيادة رحلاتها بعد الوباء، وفق ما أوضحت الشركة في بيان.

وتسلمت شركة الطيران الاقتصادي أولى هذه الطائرات، مشيرة إلى أن هذا الطراز سيسمح لها بخفض استهلاك الوقود والحد من الصوت وتقليص انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.

وأبقت ريان إير على ثقتها في هذا الطراز من الطائرات رغم توقفها لفترة طويلة إثر حادثين وقعا في 2018 و2019.

وعلق مدير الموارد البشرية في ريان إير داريل هيوز «إنه خبر ممتاز للطيارين المتمرّسين كما للطيارين والطيارات المستقبليين، لكن كذلك لطيارينا الذين سيستفيدون من تسريع الترقيات».

وأوضح أن الشركة تعتزم النهوض من أزمة كوفيد-19 «مع رفع عدد الركاب إلى 200 مليون راكب بحلول السنة المالية 2024».

وعلى سبيل المقارنة، نقلت الشركة 27,5 مليون راكب خلال السنة المالية 2020-2021 التي تنتهي في أواخر مارس، مقابل 149 مليونا في 2019-2020.

ولا تزال الشركة تعاني جراء الوباء، لا سيما وأن تفشي المتحورة دلتا عن الفيروس يهدد الانتعاش المرجو هذا الصيف.

وانتقد داريل هيوز مرارا التدابير الصحية التي تفرضها الحكومة البريطانية على الرحلات الدولية والتي حملت الشركة على رفع دعوى قضائية لطلب المزيد من الشفافية، ولا سيما على صعيد تصنيف الدول من حيث خطورتها الوبائية.

وواجهت المجموعة أسوأ أزمة مالية في تاريخها في 2020-2021 مع تكبدها خسائر بقيمة مليار يورو.

وقررت ريان إير عند بدء الأزمة الصحية إلغاء حوالى ثلاثة آلاف وظيفة تمثل 15% من مجموع موظفيها.