مؤشر «سوق أبوظبي» يحلق فوق 7 آلاف نقطة

يوسف البستنجي (أبوظبي) حلق سوق أبوظبي للأوراق المالية فوق مستوى 7000 نقطة ليغلق عند مستوى 7022.7 نقطة بدعم من السيولة المرتفعة، والإقبال الكبير للمستثمرين من الشركات والصناديق والأفراد الذين تعززت ثقتهم بأداء السوق، وزادت شهيتهم للاستثمار بعد إدراج أسهم شركة ألفا ظبي القابضة، وفي ظل توقعات متفائلة جداً قبيل إدراج شركة الياه سات المقرر بعد غد الأربعاء.

وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق إلى 1.2383 تريليون درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة بالسوق اليوم، مقارنة مع 1.2335 تريليون درهم أمس و1.216 تريليون درهم القيمة السوقية عند إغلاق نهاية التداولات يوم الخميس الماضي، لتصل مكاسب السوق إلى 22.3 مليار درهم خلال جلستين.

وارتفع المؤشر العام للسوق اليوم بنحو 0.42٪، وبلغت قيمة التداولات في السوق 1.415 مليار درهم، ارتفاعا من مستوى 1.28 مليار درهم أمس، ليسجل بذلك تداولات بقيمة 2.695 مليار درهم تقريباً خلال أول جلستين من الأسبوع الجاري، ما يعتبر مؤشراً محفزاً للمستثمرين.

وشهدت جلسة التداولات إبرام أكثر من 6 آلاف صفقة.

واستمرت الشركات القيادية في السوق تهيمن على التداولات، حيث تصدرت قيمة الصفقات المبرمة على أسهم بنك أبوظبي الأول قائمة الشركات الأكثر تداولاً، بقيمة 327 مليون درهم، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 0.37٪ عند سعر 16.34 درهم للسهم، كما استحوذت التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة على 309 ملايين درهم واستقر سعر سهم الشركة دون تغيير عند مستوى 126.3 درهم للسهم.

وحظي سهم الدار العقارية بتداولات قيمتها 254 مليون درهم وأغلق عند 3.8 درهم بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.26٪ تلاها التداولات على أسهم شركة ألف ظبي القابضة بقيمة 156 مليون درهم، والتي أدت لارتفاع سعر السهم بنسبة 1.69٪ ليبلغ 22.88 درهم.