«راية» تستحوذ على 85% من «جلف سي إكس»

يوسف العربي (دبي) أكدت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن الإمارات تعد مركزاً إقليمياً لتقديم خدمات التعهيد لدول المنطقة.

وقالت الشركة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي، للإعلان عن استحواذها على 85% من أسهم شركة الخليج لخبرة العملاء «جلف سي إكس» المتخصصة في مجال خدمات مراكز الاتصالات في منطقة الخليج: إن سوق التعهيد يشهد أداء قوياً خلال النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا. وأكدت الشركة تنامي استخدامات التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مراكز الاتصال، حيث تسهم هذه التقنيات في زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العميل.

وبلغت قيمة صفقة استحواذ شركة «راية» على شركة «جلف سي إكس»، التي تخدم أكثر من 40 عميلاً من مختلف القطاعات في 10 دول حول العالم نحو 44.7 مليون درهم «12.2 مليون دولار».

وتأسست «جلف سي إكس» عام 2015، وتعمل في مجال التعهيد إقليمياً وتدير أعمالها من خلال ثلاثة فروع في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وتضم «جلف سي إكس» أكثر من 800 موظف محترف في تقديم خدمات التعهيد، بينهم 90% من مواطني البلدان الخليجية وتقدم الشركة خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال مدحت خليل، رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة: إن صفقة الاستحواذ تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية للتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن الشركة دائماً ما تبحث عن الفرصة الواعدة لتقديم خدمات تنافسية، متوقعاً أن تكون عملية التوسع التالية في الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها سوقاً رئيساً في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب أحمد رفقي، الرئيس التنفيذي لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، أن هذه الصفقة تعكس القدرات التقنية والمالية التي تتمتع بها راية في المنطقة والعالم.

