تحالف إقليمي للارتقاء بتجارب مشتركي المحمول

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت "مجموعة اتصالات"، ومجموعة "stc"، ومجموعة زين، و"موبايلي"، و"دو"، عن تعاون مشترك يهدف إلى تسريع تنفيذ حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة "Open RAN" في شبكات الاتصالات الحالية الخاصة بهم، ومشاركة خبراتهم في هذا المجال ووضع مسار واضح لدفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتؤكد مذكرة التفاهم بين المشغلين الخمسة على الالتزام بنشر حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة عبر أسواق تلك الشركات، مما يوفر الفرصة لمزودي خدمات شبكة النفاذ الراديوي التقليدية "RAN" لاعتماد واجهات وبرامج وأجهزة مفتوحة لبناء شبكات هاتف محمول أكثر مرونةً في عصر شبكات الجيل الخامس والرابع، وأيضاً دعم الموردين الجدد بحلول مبتكرة وخفض النفقات في عمليات نشر شبكات النفاذ الراديوي.

وتتيح هذه الشراكة فرصاً هائلة للمشغلين ومنظومة الاتصالات بشكلٍ عام مع توفر شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة ومنتجاتها التي تتسم بالتنافسية، وإمكانية إتاحتها تجارياً، وتشغيلها بشكلٍ مشترك. كما تسهم هذه الخطوة في بناء إطار لتبادل أفضل الممارسات والنتائج التقنية ذات الصلة. ويستفيد العملاء من استخدام شبكات الهاتف المتحرك المتطورة التي تلبي متطلبات السوق المحلية وتضمن سرعة تواجد أحدث الخدمات في تلك الأسواق. وبتركيز المشغلين على تطوير الإمكانات البرمجية في شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة، سوف ينتج عن ذلك تفعيل دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI).

وقال حاتم بامطرف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والعمليات الدولية في "مجموعة اتصالات": "يشكل هذا التحالف فرصة استثنائية لمشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط للتكاتف بهدف تطوير تقنية مفتوحة من شأنها أن تساعد على تعزيز مرونة وكفاءة شبكاتنا. نحن متحمسون لهذه الشراكة التي ستعزّز من الحماية وتنوع الخدمات في شبكات الجيل الرابع والخامس بالاعتماد على حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة. كما تعكس هذه الشراكة التزام 'اتصالات' وريادتها في دمج الابتكار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وحرصها على تطوير واعتماد شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة لضمان الارتقاء بتجارب عملائنا".

من جانبه، قال هيثم الفرج، النائب الأعلى لقطاع التقنية والمعلومات في شركة stc: "إنَّ شركة stc ملتزمةً بإدخال أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لشبكات الجيلين الرابع والخامس (4G/5G) للهاتف المحمول. لقد كان إعلان اليوم إيذانًا بدخول حقبة جديدة من التعاون بين المشغّلين في منطقة الشرق الأوسط، من أجل تسريع جهود تطوير تقنيات الشبكات المفتوحة، التي تساعد في تنويع نمونا الاستراتيجي بمجال التكنولوجيا".

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة زين نواف الغربلي "هذه المبادرة تسلط الضوء على أهمية التعاون المشترك بين مشغلي شبكات الاتصالات على المستوى الإقليمي والدولي، إذ تبرز الرؤى والأهداف المشتركة في مجالات الابتكار، لذلك، فهي ستحقق العديد من الفوائد لكافة الأطراف وأصحاب المصلحة، كما أنها ستعزز من مكانة قطاع الاتصالات في المنطقة على الخريطة العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

من جانبه، أكد علاء مالكي الرئيس التنفيذي للتقنية في موبايلي حرص الشركة على تعزيز تلك الشراكة، التي تواكب أخر تطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يرتقي بالخدمات المقدمة إلى العملاء، وبناء شبكة نفاذ راديوي أكثر انفتاحا مما هو موجود اليوم. وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دو: "يشكل تعزيز ودفع الابتكار عبر شبكات الاتصال من خلال تطبيق ونشر أحدث الحلول والتقنيات مثل حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق مشغلي خدمات الاتصال في المنطقة. ونؤكد في دو على التزامنا بالعمل مع الشركات الرائدة على مستوى المنطقة، بهدف خلق المزيد من القيمة من خلال تعزيز مستوى مرونة وكفاءة البنية التحتية لشبكات الاتصال، مع العمل في الوقت ذاته على تسريع التحول التكنولوجي للشبكات وتوسيع نطاقها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".