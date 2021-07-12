الدولار مستقر وسط مخاوف الجائحة

لندن (رويترز) - استقر الدولار مقابل معظم العملات اليوم الاثنين، إذ سيطر الحذر على المستثمرين بفعل مخاوف بشأن الجائحة، فيما ينتظرون أيضاً المزيد من المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي قبل اتخاذ خطواتهم التالية. في ظل حساسية السوق الشديدة لأي حديث عن تقليص مبكر للتحفيز، ستحظى بيانات التضخم الأميركية بمتابعة عن كثب غداً الثلاثاء قبل شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول يومي الأربعاء والخميس. وارتفع اليوان الصيني قليلاً عند 6.4735 مقابل الدولار، إذ صعدت الأسهم والسندات الصينية. وفي الساعة 08.21 بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار 0.01 بالمئة مقابل سلة من العملات. واستقر اليورو مقابل الدولار. وبلغ الين الياباني، وهو ملاذ آمن، 110.07 ين للدولار، مقابل أعلى مستوى له في شهر يوم الخميس عند 109.535. ولم يطرأ تغير يذكر على العملات المشفرة، إذ بلغت بتكوين 34 ألفاً و431 دولاراً وإثريوم 2154 دولاراً.