اليابان تصدر جوازات سفر كورونا مجاناً

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، إن جوازات سفر اللقاح التي تخطط اليابان لإصدارها للسماح للأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا بالسفر دولياً ستكون مجانية.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي بأنه اعتباراً من 26 يوليو، سيتمكن الأشخاص من التقدم للحصول على الشهادات في البلديات حيث تم تسجيلهم كمقيمين في الوقت الذي حصلوا فيه على جرعات التلقيح الخاصة بهم.

وقال كاتو، وفقاً لوكالة الأنباء اليابانية /كيودو/، إن موقع وزارة الخارجية على الإنترنت سيعرض قائمة بالدول والمناطق التي ستخفف إجراءات الحجر الصحي لمن لديهم جواز سفر لقاح.

