«بروج للطاقة» تشيد مصفاة لإنتاج زيت وقود في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

قال نيكولاس إل باردينكوبر الرئيس التنفيذي لشركة بروج للطاقة: إن الشركة تعتزم تشييد مصفاة في إمارة الفجيرة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط تركز على إنتاج زيت وقود منخفض الكبريت «VLSFO»، وستكون متوافقة تماماً مع معايير IMO 2020، خاصة مع قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على زيادة إنتاج النفط، والتي يتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات التكرير لكل من السوق المحلي وسوق التصدير. وتقع المصفاة الجديدة في إمارة الفجيرة التي تشهد نهضة متواصلة في مجال تخزين وتكرير النفط، وتحولت إلى مركز عالمي في هذا المجال بفضل موقعها الاستراتيجي.

وأعرب باردينكوبر عن توقعاته أن هذا هو الوقت المناسب لدخول قطاع مصافي النفط، موضحاً أن الاتفاقية تعتبر منخفضة المخاطر للتقدم في هذه الخطط، حيث إن الشريك التجاري للنفط سيمتلك الأصل، ويتحمل تكلفة الإنشاء، وأي مخاطر تتعلق بأسعار النفط، بينما يبقى تركيز بروج للطاقة في مجال خبرتها كمشغل للمنشأة.

ومن المتوقع أن يؤدي تشغيل المصفاة الجديدة إلى زيادة الإيرادات لشركة بروج للطاقة، بهامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين، على أساس آخر أربعة أرباع سنوية.