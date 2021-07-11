1.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام )

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 291 مبايعة بقيمة 711.55 مليون درهم منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 154.62 مليون درهم و273 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 556.93 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة الكرامة تليها أيضاً مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في نفس المنطقة. وسجلت الرهون قيمة قدرها 409.29 مليون درهم منها 9 رهون أراضٍ بقيمة 283.2 مليون درهم و69 رهن فلل وشقق بقيمة 126.08 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 271 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 20 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 22.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الأولى بقيمة 6 ملايين درهم.