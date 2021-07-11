17 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في أول تعاملات الأسبـوع

يوسف البستنجي، وام (أبوظبي)

افتتح سوق العاصمة أبوظبي تداولات الأسبوع بمكاسب مهمة بلغت قيمتها 17.5 مليار درهم في القيمة السوقية للشركات المدرجة، حققها خلال الجلسة الأولى يوم أمس، نتيجة ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.43% .

وأغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 6993.3 نقطة فيما بلغت القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة 1.2335 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية يوم أمس، مقارة مع 1.216 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة للشركات المدرجة بالسوق بنهاية جلسة الخميس الماضي.

واستمرت التداولات عند مستويات مرتفعة بدعم من السيولة المتوافرة للسوق، والتي بلغت قيمتها 1.28 مليار درهم.

وشهدت الجلسة إبرام 4732 صفقة، وظلت التداولات علي الشركة القابضة العامة في الصدارة بقيمة 345 مليون درهم رغم أن سعرها بقي مستقرا عند مستوى 126.3 درهما، تلاها التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 276 مليون درهم، والذي سجل انخفاضا طفيفا في سعره السوقي عند مستوى الإغلاق البالغ 16.28 درهما منخفضا بنسبة 0.49% ، وجاءت التداولات على أسهم شركة الدار العقارية بقيمة 258 مليون درهم والتي ارتفع سعر سهمها إلى 3.81 درهما بنسبة 0.26%.

إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن إدراج أسهم شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» للتداول سيجري ضمن السوق الرئيسي اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل تحت رمز «YAHSAT».

ويعد هذا الإدراج الثاني من نوعه في سوق أبوظبي خلال العام 2021، حيث تم في يونيو من العام ذاته إدراج شركة «ألفا ظبي القابضة». وأوضح السوق في تعميم نشره على الموقع الإلكتروني أنه سيتم وقف التداول بأسهم الشركة خارج قاعات التداول اعتباراً من تاريخ إدراجها في السوق، وأن أية عملية تداول تتم على أسهمها خارج السوق اعتباراً من ذلك التاريخ تعتبر باطلة، ولن يتم إجراء ونقل وتحويل ملكية الأسهم الناتجة عن هذه العمليات.

وكانت شركة «الياه سات» حددت نهاية الأسبوع الماضي سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم إماراتي للسهم الواحد. ويصل رأسمال شركة «الياه سات» إلى 2439.77 مليون درهم، بقيمة اسمية 1 درهم لكل سهم.