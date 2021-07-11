«اينوك» و«مصر للبترول» توقعان اتفاقية لمزج زيوت التشحيم

دبي (الاتحاد)

وقّعت «اينوك مصر»، المشروع المشترك بين مجموعة اينوك ومجموعة «بروسيرف ايجيبت»، اتفاقية مدتها 3 أعوام مع شركة «مصر للبترول»، تبدأ الأخيرة بموجبها بمزج وتعبئة منتجات زيوت التشحيم في مصنعها الحديث في مصر.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية أحمد هاشم أبو العمايم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اينوك مصر، والمهندس محمد شعبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول.

و قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نجح الاقتصاد المصري في تجاوز التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19، مؤكداً بذلك على مرونته المتميزة وقدرته على التصدي للتحديات، حيث تواصل مصر تخصيص الاستثمارات لترقية بنيتها التحتية الحيوية وتوفير فرص العمل، ما يسهم في تعزيز الثقة بالمشاريع التي تخدم القطاعات الصناعية في مصر وتعزز حضورنا فيها».