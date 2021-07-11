«إياتا»: تحسن جزئي في حركة السفر خلال مايو

جنيف (الاتحاد) - كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن تحسنٍ جزئي في حركة السفر المحلية والعالمية في مايو 2021 مقارنة بشهر أبريل، لكن حركة السفر لا تزال بعيدة عن مستوياتها في فترة ما قبل أزمة كوفيد-19.

وقال إياتا " ما زالت قيود السفر الصارمة التي تفرضها الحكومات تقف عائقاً في طريق انتعاش حركة السفر العالمية، نظراً إلى تأثير أزمة كوفيد-19 . شهد إجمالي الطلب على السفر الجوي في مايو 2021 انخفاضاً بنسبة 62.7% (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر). وتُمثل هذه النسبة تحسناً واضحاً عن معدل التراجع بنسبة 65.2% في أبريل 2021 بالمقارنة مع أبريل 2019.

وتراجع الطلب العالمي على السفر في مايو بنسبة 85.1% قياساً بشهر مايو 2019، وهو ما يشكل تحسناً طفيفاً عن الانخفاض المسجّل في أبريل 2021 بنسبة 87.2% قياساً بما كان عليه قبل عامين. وساهمت الرحلات في كل المناطق في هذا التحسن المتواضع باستثناء منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وانخفض إجمالي الطلب المحلي بنسبة 23.9% مقارنة بمستوياته المسجلة قبل الأزمة الصحية (مايو 2019)، وتحسّن بشكل ضئيل خلال أبريل 2021 عندما تراجعت حركة السفر المحلية بنسبة 25.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. واستمرت حركة السفر في الصين وروسيا في تسجيل معدلات نمو إيجابية بالمقارنة مع المستويات المسجلة قبل أزمة كوفيد-19، فيما شهدت تدهوراً كبيراً في الهند واليابان وسط انتشار سلالات جديدة من الفيروس.

وشهدت حركة السفر العالمية في شركات الطيران الأوروبية تراجعاً بنسبة 84.7% في شهر مايو مقارنة بشهر مايو 2019، لكنها شكلت تحسناً عن تراجعها بنسبة 87.7% في أبريل قياساً بالشهر ذاته من عام 2019. وانخفضت السعة بنسبة 75.7%، وتراجع عامل الحمولة بمعدل 31.3 نقطة مئوية إلى 52.9%.

سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعاً في حركة السفر العالمية في شهر مايو بنسبة 94.3% مقارنة بشهر مايو 2019، الأمر الذي يمثل انخفاضاً طفيفاً عن التراجع المُسجل في أبريل الماضي بنسبة 94.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019. وللشهر العاشر على التوالي، واجهت المنطقة أكبر انخفاض تشهده في حركة السفر.

كما تراجعت السعة بنسبة 86.4%، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 45.5 نقطة مئوية إلى أدنى مستوياته بين مختلف المناطق عند 33.2%. بينما سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضاً في الطلب بنسبة 81.3% في مايو بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وبتقدّم طفيف عن الانخفاض بنسبة 82.9% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019. وتراجعت السعة بنسبة 63.7%، بينما انخفض عامل الحمولة بمعدل 35.3 نقطة مئوية ليصل إلى 37.7%. عانت شركات الطيران في أمريكا الشمالية من تراجع الطلب في مايو بنسبة 74.4% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، في ارتفاع عن الانخفاض بنسبة 77.6% في أبريل مقارنة بالعامين الماضيين.

وتراجعت السعة بنسبة 58.5%، وانخفض عامل الحمولة بمعدل 32.2 نقطة مئوية إلى 51.7%. بينما واجهت شركات الطيران في أميركا اللاتينية انخفاضاً في الطلب بنسبة 75.1% في مايو بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وبتقدّم ملحوظ عن الانخفاض بنسبة 80.9% في أبريل مقارنة بالشهر نفسه في عام 2019. وتراجعت السعة في مايو بنسبة 69.9%، وانخفض عامل الحمولة بواقع 14.6 نقطة مئوية ليصل إلى 69.5%، وهو الأعلى بين المناطق للشهر الثامن على التوالي. شهدت شركات الطيران الأفريقية تراجعاً في حركة السفر بنسبة 71.4% في مايو بالمقارنة مع الشهر ذاته قبل عامين، ما يشكل زيادة إيجابية بالمقارنة مع الانخفاض بنسبة 75.6% المسجل في أبريل مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019. وانخفضت السعة بنسبة 61.8% عما كانت عليه في مايو 2019، وتراجع عامل الحمولة بمعدل 16.9 نقطة مئوية إلى 50.2%.