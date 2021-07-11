أبوظبي: تسوية جميع مطالبات القطاع الخاص

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي عن تسوية جميع مطالبات القطاع الخاص المالية المترتبة عن عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية حتى نهاية الربع الأول من 2021. تم ذلك عن طريق منصة «شراكة»، إحدى مبادرات برنامج حكومة أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، والتي تهدف الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في خلق بيئة أعمال تنافسية وتنمية اقتصادية مستدامة للإمارة.

وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة حرص حكومة إمارة أبوظبي على تسريع إجراءات سداد المستحقات المالية للشركات الخاصة، على الجهات الحكومية في الإمارة والتي تقدمت الشركات بطلبات لتحصيلها عبر منصة «شراكة».

جاء ذلك تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي يقضي بتسريع عمليات الدفع، والذي جاء ضمن حزمة تحفيز اقتصادية أُعلن عنها السنة الماضية حيث تم تسديد جميع المدفوعات المستحقة في الفترة ما بين مارس 2020 ومارس 2021 خلال 15 يوماً من استلام الطلبات بدلاً عن 30 يوماً.

وأضاف أن منصة شراكة لها فريقها الخاص من العاملين المتفانين وستقدم دعماً على المدى الطويل للشراكات التي تعقد بين القطاعين الخاص والعام. وأضاف أن هذا سيؤدي إلى الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والارتقاء بمستوى تنافسية ومكانة أبوظبي وجهة متميزة لممارسة الأعمال والاستثمار.

وأشاد معاليه بجهود الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دعم دور منصة «شراكة» في تقوية ودعم القطاع الخاص. ومن خلال دعم تسوية طلبات السداد غير المتنازع عليها تسهم شراكة في تطور ونمو القطاع الخاص من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة وبالتالي تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دوره محركاً لمنظومة الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي.

وقال معالي محمد علي الشرفاء إن الدائرة تعكف حالياً من خلال لجنة التعاون الاقتصادي على دراسة أي تحديات قد تواجه القطاع الخاص لتمهيد العقبات التي قد تقابل حركة الاستثمار، بهدف وضع حلول مباشرة لها، وذلك في سياق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21، وبما يسهم في تخفيف الأعباء التي فرضتها تداعيات جائحة كوفيد 19 منذ مطلع العام 2020. وأسهمت منصة «شراكة» في دعم شركات القطاع الخاص في عدد من القطاعات الحيوية من أهمها قطاع البنية التحتية والأمن والسلامة والسياحة والثقافة والصحة وتنمية المجتمع والبيئة والتعليم والصناعة التحويلية.

جدير بالذكر أن تقديم طلبات السداد يتم من خلال منصة شراكة «الإلكترونية» عبر الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وذلك عبر الرابط sharaka.added.gov.ae، أو عن طريق حضور صاحب الشركة أو المؤسسة أو من ينوب عنه شخصياً، إلى مركز الأعمال بمقر دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي. ولتقديم الطلبات عبر منصة شراكة يشترط ضرورة وجود عقد مباشر مبرم بين الشركة والجهة المعنية من دون وجود طرف آخر أو عقود بالباطن وعدم وجود قضايا في دائرة القضاء بشأن الطلب المقدم أو إحدى محاكم الدولة، حيث تتم مراجعة كل طلب خلال يوم عمل ويتم الرد على الشركات الخاصة لاستكمال أي نواقص إن وجدت. وتعطى الأولوية للطلبات وفقاً لمجموعة من المعايير بما فيها مدى التأخر في السداد ومدى احتمال التعرض للضرر.