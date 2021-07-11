إيرادات قناة السويس تسجل مستوى قياسياً

الإسماعيلية (مصر) (رويترز) - قالت هيئة قناة السويس في بيان اليوم الأحد إن إيرادات القناة زادت إلى 5.84 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021 صعودا من 5.72 مليار في السنة السابقة.

وأضافت الهيئة أن إيرادات القناة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري ارتفعت إلى نحو ثلاثة مليارات دولار مقارنة بتسجيل 2.76 مليار دولار في ذات الفترة من العام الماضي على الرغم من واقعة جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن في مارس.

وسدت إيفر جيفن المجرى الملاحي للقناة لستة أيام في مارس وعطلت حركة التجارة العالمية. وتم السماح للسفينة بمغادرة القناة هذا الشهر بعد أن توصلت الهيئة إلى تسوية مع الجهات المالكة لها وجهات التأمين عليها.

وقالت مصادر قضائية إن دعوة رفعتها الهيئة للحصول على تعويض أمام محكمة مصرية أسقطت اليوم الأحد بعد التسوية.

وقالت الهيئة العامة لقناة السويس إن عدد السفن التي عبرت المجرى الملاحي في النصف الأول من 2021 زاد إلى 9763 مقارنة بعبور 9546 سفينة في ذات الفترة من العام الماضي.

وتمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس وهي أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا. والقناة مصدر مهم للعملة الأجنبية لمصر.

وعقب جنوح إيفر جيفن، سرعت الهيئة من وتيرة خطة لتوسيع وتعميق القسم الجنوبي من القناة الذي وقعت فيه الحادثة ولمد خط إضافي أنشيء في 2015 شمالا.