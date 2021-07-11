استبيان: الإمارات أفضل دولة للعمل

أبوظبي (الاتحاد) كشف استبيان حديث أن غالبية المهنيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرون الإمارات كأفضل دولة يرغب في المنطقة يرغبون في الانتقال إليها للعمل، مشيرين إلى أن لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل. كشف الاستبيان بعنوان "تطلعات المهنيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي أجراه "بيت.كوم" بالتعاون مع يوجوف أن 8 من المهنيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من اصل 10 (80٪) في الإمارات لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل.

وإلى جانب ذلك، برزت الإمارات كأفضل دولة يرغب المهنيون في المنطقة الانتقال إليها للعمل (15٪). و أشار 71٪ من المهنيين في الدولة إلى أنهم قاموا بتحديد عدة أهداف مهنية لأنفسهم، حيث برزت أهمها العثور على وظيفة جديدة (59٪)، وتعلم مهارات جديدة (50٪)، والحصول على راتب أعلى (47٪). وعلى صعيد التطور الوظيفي، يعتقد حوالي 6 من 10 مشاركين (57٪) بأنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية أعلى، فيما قال حوالي النصف (45٪) أنهم على استعداد للانتقال إلى قسم أو مجال خبرة آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية.

وعلى صعيد آخر، صرح 47٪ من المهنيين في الدولة أنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع وظيفي مختلف تماماً لتحقيق أهدافهم. وبرز الراتب والمزايا (78٪)، وفرص النمو الوظيفي (62٪)، والأمن الوظيفي (37٪) كأهم 3 سمات للوظيفة المثالية بحسب المهنيين في الإمارات.

ومن المثير للاهتمام أن المشاركين في الاستبيان يفضلون العمل لدى شركة (45٪) على العمل لحسابهم الخاص (29٪). من ناحية أخرى، تمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في الدولة، في الرغبة في التعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 66٪ من المشاركين)، تليها الرغبة في تحقيق الاستقلال المادي (54٪)، وكسب المال (53٪)، والتأثير بشكل إيجابي على المجتمع (37٪).

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: "من المثير للاهتمام ان غالبية المشاركين في استبيان تطلعات المهنيين أظهروا تفاؤلهم تجاه العام المقبل، ومن المحتمل أن ينعكس هذا الشعور إيجاباً على عمليات التوظيف والتقدم الوظيفي للأفراد في المنطقة".