«الدار» تطرح أراضي للإماراتيين في «القرم»

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع «القرم» التطويري والذي يقع على الواجهة البحرية في المنطقة الجنوبية الغربية من جزيرة أبوظبي الرئيسية. وتتوافر قطع أراضي مشروع «القرم» المُطلة على الشاطئ والمحاطة بأشجار القرم الطبيعية والمياه المفتوحة، للشراء حصرياً لمواطني دولة الإمارات. ويضم مشروع «القرم»، الذي يوفر إجمالي 71 قطعة أرض جديدة جاهزة للشراء، سلسلة من الجزر الشبيهة بالأرخبيل بمساحة تبلغ 105 آلاف قدم مربع، كما يقدم مفهوماً فريداً للعيش في إمارة أبوظبي. وستتميّز كل قطعة أرض في المشروع بوصول مباشر إلى شواطئ خاصة مع إطلالات بحرية خلابة. وتتراوح مساحات قطع الأراضي بين 900 إلى 4400 مترٍ مربع، موزّعة ضمن ثلاث مناطق مميزة: الشاطئ، القناة، والجزيرة.

وقال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير: «يُعد مشروع القرم مجتمعاً خاصاً يحظى بوصول مباشر إلى قلب المدينة، ما يجعله واحداً من أكثر الوجهات تميزاً وجاذبية في أبوظبي. وصُمِّمَ المخطط الرئيسي للمشروع بأسلوب يوفر نمط حياة المنتجعات الشاطئية العالمية، حيث يمكن للأفراد الاسترخاء في منازلهم والاستمتاع بالإطلالة البحرية المباشرة. وفي ظل محدودية قطع الأراضي المتاحة للبيع، فإننا نتوقع تسجيل طلب قوي من المواطنين المهتمين بالمشروع».

ويشكل عنصر الاستدامة ركيزةً رئيسيةً في مشروع «القرم»، حيث تستخدم الدار حلول مستدامة في جميع أنحاء المشروع والحفاظ على أشجار القرم الطبيعية في المنطقة المحيطة، بما في ذلك استخدام المواد المُعاد تدويرها وزراعة أنواع النباتات المحلية القادرة على التأقلّم للحد من متطلبات الري والصيانة. وسيتم تشجيع أصحاب قطع الأراضي على تبنّي ممارسات وقيم الاستدامة عند بناء وتشييد منازلهم، بما في ذلك استخدام مصابيح LED للحد من التلوّث الضوئي وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتسخين المياه. تجدر الإشارة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع «القرم» في العام 2010، ومن المقرر انطلاق أعمال المرحلة الثانية من المشروع في سبتمبر 2021، على أن يبدأ تسليم الوحدات في مارس 2024.