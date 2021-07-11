250 مليون درهم تمويل إضافي لـ«أراد»

الشارقة (الاتحاد) - أعلنت شركة أرادَ للتطوير العقاري عن حصولها على تسهيل مصرفي بقيمة 250 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لاستئناف عمليات الإنشاء في مشروع الجادة العملاق بقلب الشارقة الجديد، إذ تضاف هذه التسهيلات الائتمانية الجديدة إلى تمويل سابق بقيمة 300 مليون درهم حصل عليه المطور العقاري من البنك ذاته مطلع هذا العام. ويسهم التمويل الجديد في تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروع الجادة المتكامل في الإمارة، حيث تمت ترسية باقة من العقود الرئيسية هذا العام، بما في ذلك بناء مجمّع المساكن الطلابية «نِست والبوليفارد»، والذي يضم ثلاثة أبنية سكنية كبيرة مكونة من تسعة طوابق.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس إدارة «أراد»: يشير الإعلان الحالي مرة أخرى إلى النمو الاستثنائي الذي تواصله أرادَ في القطاع العقاري بالمنطقة، والذي يعزز من مكانة الشركة باعتبارها أسرع مطوّر عقاري نمواً على مستوى دولة الإمارات، وهو ما وصلنا إليه نتيجة قوة واستقرار هذا القطاع في إمارة الشارقة.

ووجه رئيس مجلس إدارة أرادَ الشكر والتقدير إلى شركائهم في بنك دبي الإسلامي، متطلعاً لمواصلة التعاون معهم من أجل تحقيق هدفنا عبر تطوير هذا المجتمع المتكامل الذي سيساهم في تغيير المشهد العقاري في الإمارة.

من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: ينصب التركيز الأساسي لبنك دبي الإسلامي على المساهمة بدوره في تطوّر دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تأتي الشراكة مع أرادَ بمثابة إنجاز جديد يدعم مشاركتنا في العملية التنموية التي تشهدها الإمارات.