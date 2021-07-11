«صندوق خليفة» يدرب النشء على ريادة الأعمال

أبوظبي (الاتحاد) - أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع فتح باب التسجيل في مخيمه الصيفي «فينشوريست» لدورته الثانية 2021، والذي تمتد فعالياته من 25 يوليو الجاري وحتى 19 أغسطس المقبل للفئة العمرية ما بين 10 إلى 17 عاماً. وتركز فعاليات المخيم التي تتوزع على فترتين مدة كل واحدة منها 10 أيام على تعليمهم مهارات ريادة الأعمال الأساسية من خلال ورش أعمال متخصصة، واستضافة متحدثين خبراء في قطاع ريادة الأعمال، والتسويق، والعلاقات العامة.

كما سيتم منح المشاركين شهادات مشاركة عقب إكمالهم الدورة. وتأتي النسخة الثانية للمخيم بعد النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية في صيف 2020، إذ استفاد 100 طالب وطالبة من مخيم مكثف في ريادة الأعمال، تمكنوا من خلاله طرح أفكارهم الريادية وتقديمها أمام لجنة من المختصين ورواد الأعمال ممن لهم صلات وثيقة بصندوق خليفة.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: يواصل صندوق خليفة التزامه بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الموهوبين من جيل المستقبل، الطامحين إلى تأسيس وتطوير أعمالهم الخاصة، ويتيح الفرصة لهم لخوض تجربة واقعية عملية على مستوى تأسيسي من خلال هذا المخيم، والتي من شأنها أن تنمي طموحاتهم وتنشئ أساساً قوياً للمعرفة، وتسلحهم بالمهارات اللازمة، لذلك يواصل صندوق خليفة طرح ورش عمل وبرامج ومبادرات مماثلة، لخلق بيئة تمكين للشباب تهيئهم لفهم وخوض عالم الأعمال في عمر فتي.

وأضافت: ستقع مسؤولية تنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتنويع الاقتصاد في القطاعات غير النفطية على عاتق جيل رواد الأعمال المستقبليين.. ونتطلع إلى تنمية مهاراتهم وقدراتهم خلال فعاليات المخيم، بينما يستكشفون فرص واعدة في القطاع الخاص. يذكر أن المخيم سيتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل التي من شأنها تعليم الطلاب مجموعة من المهارات الريادية، كالابتكار والاختراع، وتصميم الشعارات، والتسويق، والترويج، والنماذج، والتمويل والميزانية، وتطوير خطة العمل.

ويستقبل مخيم «فينشوريست» الصيفي مبدئياً 100 طالب وطالبة، ممن يستوفون شروط الالتحاق، مع إمكانية التحاق 100 آخرين على حسب الطلب. وتتوفر معايير الاختيار، والمخيم الصيفي والتسجيل فيه، عبر الرابط: https://www.eightyouth.com/venturist.