انكماش عجز الميزان التجاري لمصر 13.3%

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 13.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.1 مليار دولار في أبريل.

كان العجز التجاري سجل 3.5 مليار دولار في أبريل 2020.

وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات ارتفعت 47.4 بالمئة عنها قبل عام إلى 2.84 مليار دولار، مدعومة بنمو صادرات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية 77.2 بالمئة، والفواكه الطازجة 60.2 بالمئة.

وارتفعت قيمة الواردات 8.1 بالمئة إلى 5.92 مليار دولار، مع صعود واردات سيارات الركوب 58.9 بالمئة وخامات الحديد 58.6 بالمئة.

