إكسبو دبي 2020.. بوابة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى العالمية

مصطفى عبد العظيم(دبي)

يُعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي في معظم اقتصادات دول العالم، بالنظر إلى قدرته على خلق فرص العمل في بيئة تعتمد على الإبداع والابتكار في العديد من المجالات التجارية والصناعية.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يلعب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً رئيسا في تعزيز مساعي الدولة في توجهها نحو خلق اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً في مصادر الدخل، حيث يساهم القطاع حالياً بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ويمثل حوالي 94% من الشركات المسجلة بالدولة.

ومن هذا المنطلق أولى «إكسبو 2020 دبي»اهتماماً خاصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، لإدراكه أنها تلعب دوراً رئيسياً في تحقيق النمو وإتاحة فرص العمل في دولة الإمارات، حيث قام بتوجيه 20% من الإنفاق المباشر وغير المباشر من ميزانيته إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي يرى أنها أساسية لأي ازدهار مستقبلي في دولة الإمارات والمنطقة، ليزيد إجمالي حجم العقود المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 5.12 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2020.

ووفقاً لأحدث البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، وحتى يونيو 2021، منح إكسبو 2020 دبي ما يبلغ 52.7% من مجمل عقوده للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل 28.5 من إجمالي الإنفاق، كما تم تسجيل 13700 شركة صغيرة ومتوسطة في قاعدة بيانات إكسبو 2020، تمثل 148 دولة من جميع أنحاء العالم.

دعم بيئة الأعمال

أطلق «إكسبو 2020 دبي» عدداً من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى دعم بيئة الأعمال، وتسهيل عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز دورها في دعم البيئة الاقتصادية لإمارة دبي أثناء الحدث وبعده.

ومن المتوقع أن تُساهم المبادرات التي أطلقها «إكسبو 2020 دبي» والشراكات التي أبرمها مع شركات عالمية كبرى في توفير منصة فريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال والحكومات ومنظمات المجتمع المدني للتعاون وبناء شراكات قوية، تسمح بمزيد من النمو الهادف في الأجل الطويل.

برنامج التراخيص والتجزئة

يسعى إكسبو 2020 دبي من خلال برنامجه للتراخيص والتجزئة إلى توفير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات الرسمية المرخّصة التي تناسب جميع الأعمار، وتُرضي جميع الأذواق.

وستكون منتجات الشركات الحاصلة على ترخيص رسمي وسيلة لتعزيز الابتكار وتحفيز الاقتصاد، ضمن الكثير من الوسائل الأخرى التي تهدف إلى تحقيق هذا الغرض.

عرض المنتجات لملايين الزوار

ستتاح الفرصة لما يصل إلى 50 شركة مرخّصة رسمياً، لعرض منتجاتها أمام ملايين الزوار من أنحاء العالم، وستطرح آلاف المنتجات المرخَّصة، من إنتاج مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات إماراتية، للبيع عبر برنامج إكسبو 2020 دبي للتجارة والترخيص، وجميع المنتجات الأولى التي حصلت على ترخيص متوفرة حالياً ومنها: الشوكولاتة المستلهمة من إكسبو من إنتاج ميرزام، وصابون حليب النوق من إنتاج مصنع ذا كامل سوب فاكتوري، وتمور بتيل، وبسكوت الطاقة من شركة ذا ديتس بار كومباني، وشوكولاتة باتشي، ومجموعة ملابس من سبلاش، وإصدار محدود من المسكوكات التذكارية المصنوعة من الذهب والفضة في شركة نيوزيلاند منت.

شركات مرخصة

وتبرز أسماء شركات متخصصة في إنتاج الأطعمة والملابس وغيرها من المنتجات والتي من أبرزها شركة: «ذا ديتس بار» (الأطعمة والتمور) من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومقرها دبي تصنع منتجاتها في دبي «إنفستمنت بارك» وتمتلك الشركة أول مصنع في العالم لإنتاج التمور باستخدام الطاقة الشمسية، حيث إن خط الإنتاج يعمل بالطاقة الشمسية بالكامل، و50% من إجمالي استهلاك الشركة من الطاقة، يتم توليده من الطاقة الشمسية.

وتأتي شركة ديغريد للملابس والإكسسوارات باستخدام قنينات المياه البلاستيكية (من النفايات المحلية)، وتحمل منتجات الشركة العلامة التجارية لإكسبو 2020 دبي، وتعتمد العملية على تحويل القنينات البلاستيكية إلى غزْل يُستخدم في صناعة الملابس، وهو منتج مستدام يستهلك إنتاجه طاقة أقل، ومياها أقل، وتنتج عنه انبعاثات كربونية أقل بنسبة 55%.

ويعتمد مصنع صابون الإبل (ذا كامل سوب فاكتروي) ومقره دبي، الاستدامة والمحافظة على البيئة في صناعة منتجه، من حيث اختياره للمواد الخام ومواد التغليف واستهلاك المياه وإدارة الطاقة ويتميز مُنتجه من صابون الإبل بمكونات تساعد على حماية الجلد والمحافظة على نضارته، فهو غني بأحماض ألفا هيدروكسي والفيتامينات والبروتينات المضادة للالتهاب والمقاومة لعلامات التقدم في العمر.

وتعد شركة ميرزام «أطعمة وشوكولاتة» الإماراتية، ومقرها دبي الشركة الوحيدة في الإمارات التي تُنتج الشوكولاتة من الألف إلى الياء في مكان واحد، وجميع مواد التغليف والتعبئة التي تستخدمها مستدامة وقابلة لإعادة التدوير.

السوق الإلكتروني

تم إعداد منصة «السوق الإلكتروني» ل«اكسبو2020 دبي»كمنصة مجانية، لتسهيل التواصل والتعاون والتنافس بين الشركات في أنحاء العالم من أجل فرص الأعمال.

ويمكن للموردين التعرف إلى فرص الأعمال المتاحة ضمن سلاسل توريدات إكسبو 2020 دبي وغيرها والتعاطي مع تلك الفرص. وتُنشر جميع فرص العطاءات التي يتيحها إكسبو 2020 دبي وتدار حصرياً عبر السوق الإلكتروني، حيث يمكن للمشترين الإعلان عن العطاءات والمناقصات وإداراتها وطلب العروض بشكل مباشر عبر السوق الإلكتروني.

ويمكن أيضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في السوق الإلكتروني التسجيل في حزمة تفضيل مصرفية من بنك الإمارات دبي الوطني، شريك الخدمات المصرفية الرسمي لإكسبو 2020، وهي حزمة تتيح للشركات الحصول على متطلبات الحد الأدنى للرصيد، إضافة إلى أسعار تنافسية على رأس المال العامل، والتمويل التجاري، والعملات الأجنبية والقروض التجارية.

تطبيق توفيق الأعمال

يضم تطبيق إكسبو 2020 دبي لتوفيق الأعمال، منصة إلكترونية لمساعدة الشركات في التواصل مع الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب، وتستعين المنصة بخوارزميات ذكية، لتسهيل التواصل قبل وصول زوار الأعمال إلى إكسبو 2020 دبي.

وتشجع مفكرة الأعمال الشاملة من إكسبو 2020 دبي، الأفراد والمؤسسات، وتمكنهم من إطلاق شراكات جديدة، وإبرام اتفاقات وتأمين فرص للاستثمار، وتعزيز التعاون الدولي وعرض أفضل ما لديهم. ويستضيف مركز الاتصال التجاري غرف التجارة من أنحاء دولة الإمارات ودول الخليج، فضلاً عن مؤسسات الاستثمار وأصحاب رؤوس الأموال من المنطقة وخارجها، لدعم الأعمال وتشجيع الاستثمار إقليمياً ودولياً.

سكيل 2 دبي

يسعى برنامج «سكيل 2 دبي» إلى المساهمة في زيادة جاذبية الإمارة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة، مع التركيز على جذب الشركات التي ما زالت في المراحل المبكرة من النمو، والتي تعمل في قطاعات مهمة لمستقبل اقتصاد دبي ودولة الإمارات القائم على الابتكار، حيث يوفر البرنامج السند لهذه الشركات كي تؤسس نفسها في منظومة الابتكار في «دستركت 2020» من خلال تقديم الدعم الإرشادي عند تجهيز أعمالها، ومساحة عمل مجانية لمدة عامين، وتأشيرة لمدة عامين، وغيرها من الميزات التي تضمن قدرة هذه الشركات على توسيع أعمالها في دبي ضمن دستركت 2020، وبناء قاعدة واسعة من العملاء. وسيتمكن المتقدمون الذين يتم اختيارهم للمشاركة في «سكيل 2 دبي» من الوصول إلى فرص التمويل اللازمة ومؤسسات التمويل المختلفة ضمن منظومة دستركت 2020. إضافة إلى ذلك، ستساعد المزايا والدعم المقدم من «دستركت 2020» المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة على النمو والازدهار في السوق الإماراتية، مع إمكانية أن يصبحوا مستأجرين دائمين في «دستركت 2020» فور انتهاء السنتين واختتام البرنامج.

الشركات المؤهلة

أبرمت دستركت 2020 اتفاقات شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وصندوق محمد بن راشد للابتكار لتقديم المزيد من الدعم للشركات الناشئة والصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج الانطلاق من دبي «سكيل2دبي».

ويستقبل «سكيل2دبي» طلبات «التعبير عن الاهتمام» من قبل المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة عبر موقعه الإلكتروني وسيبدأ استقبال طلبات المشاركة في برنامج «سيكل2دبي» في منتصف 2021، وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بنهاية إكسبو في مارس 2022.

حزم تفضيلية

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة للقيام بأعمال تجارية مع إكسبو 2020 التسجيل للحصول على حزمة مصرفية تفضيلية من الشريك المصرفي الرسمي لإكسبو بنك الإمارات دبي الوطني، مما يتيح لها الوصول إلى متطلبات الحد الأدنى للرصيد وبأسعار تنافسية لرأس المال العامل والتمويل التجاري والعملات الأجنبية والقروض التجارية.