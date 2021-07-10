كيف تقضي صيفك في الإمارات؟

رشا طبيلة (أبوظبي)

الصيف في الإمارات، مرافق سياحية ترفيهية ملائمة للصيف وفنادق متنوعة ومنتجعات شاطئية بعروض جاذبة، ومهرجانات تسوق، فأمام سكان الدولة وزائريها خيارات كثيرة لقضاء أوقاتهم مع عائلاتهم داخل الدولة.

بوصلة السفر والسياحة في ظل جائحة «كورونا» تغيرت، لتتألق السياحة الداخلية بشكل أوسع في الإمارات، لا سيما مع عزوف الكثيرين عن السفر، فهي اليوم تضم مرافق ووجهات سياحية متنوعة وجاذبة لسكان الدولة والسياح. وتتوقع الفنادق والمنتجعات في الإمارات ارتفاع الطلب على فنادقها الصيف الجاري مقارنة بمواسم صيف ماضية، وذلك من السوق المحلي بشكل رئيسي، إلى جانب أسواق أخرى خليجية وروسية.

سام الأسمر

يقول سام الأسمر نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع لروتانا للفنادق: «نتوقع ارتفاع الطلب من السياحة الداخلية بشكل رئيسي لأشهر الصيف بين يوليو وسبتمبر، إلى جانب توقعات بطلب من عدد من دول الخليج ودول أخرى مثل روسيا».

وتوقع الأسمر أن تشهد فنادق أبوظبي معدل 85% في الإشغال وبين 70 إلى 80% في دبي و65% في الفجيرة و75% في رأس الخيمة.

وأشار إلى أنه مع عدم سفر الكثيرين بالصيف من المتوقع أن تشهد السياحة الداخلية طلباً مرتفعاً، لا سيما أن الإمارات تتمتع بوجود مرافق ووجهات سياحية وترفيهية متنوعة وجاذبة.

علي أوزباي

يقول علي أوزباي رئيس التسويق والاتصال في فنادق «ريكسوس» بالإمارات: «نتوقع طلباً من السوق المحلي، حيث نقدم عروضاً جاذبة للإجازة، أهمها العرض الشمولي للعائلات والخدمات الإضافية المتاحة».

وبالنسبة للأسواق الدولية، يشير أوزباي:«تغيرت عادات السفر للمسافرين بسبب قيود السفر وإجراءات السلامة إلا أن الناس يرغبون بالعودة إلى خططهم للسفر».

منى عوني

ويضيف:«نحن نراقب تعافياً ثابتاً في نشاط البحث عن السفر في الإمارات يوماً بعد يوم».

وتقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسساتي في فنادق «أكور دبي»: «إنه من المتوقع أن يرتفع الطلب من السياحة الداخلية خلال الصيف بشكل رئيسي، حيث إن السياحة الدولية تعتمد على قيود السفر بسبب «كورونا»».

وتشير إلى أن الإمارات تتميز بوجود مرافق ومقاصد سياحية جاذبة وملائمة للموسم الصيفي ومتنوعة، ما يجذب العائلات سواء من السياحة الداخلية أو الدولية.

وتقول عوني: «لدينا عروض صيفية على أسعار الغرف، خصوصاً على الشقق الفندقية وخصومات على الطعام والشراب وعروض صيفية على مواقع الحجز الإلكترونية».

وتشير إلى أن التركيز على السياحة الداخلية في الوقت الراهن، لا سيما خلال عيد الأضحى.

جهات مغطاة

رغم حرارة الصيف في الإمارات، إلا أنها توفر وجهات السياحية داخلية وغلقة أو مغطاة تجذب الزوار إليها والعائلات، إلى جانب مراكز التسوق الفاخرة والمتنوعة والمنتجعات الشاطئية، فالإمارة تضم مرافق لا مثيل لها في العالم، وتوفر تجارب استثنائية ومتكاملة بمساحات شاسعة داخلية. وتحتضن أبوظبي مرافق ترفيهية ورياضية وثقافية، بأجواء مكيفة وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى جانب المطاعم ومراكز التسوق والمنشآت الفندقية المتنوعة.

فجزيرة ياس في أبوظبي، تضم معالم مغلقة توفر تجارب ترفيهية وفريدة للأفراد والعائلات من خلال مدن ترفيهية، وهي عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وجزيرة السعديات التي تضم متحف اللوفر، إلى جانب الصرح المعماري المتميز قصر الوطن، فضلاً عن مراكز التسوق المتنوعة.

وفي دبي، إلى جانب مراكز التسوق والمنتجعات الفندقية التي تعد بحد ذاتها وجهات سياحية، وأيقونات معمارية مثل برج خليفة وبرواز دبي وجهات سياحية معروفة وجاذبة، إضافة إلى مدن ترفيهية مثل مدينة «آي إم جي عالم من المغامرات» وهي إحدى أكبر مدن الملاهي الداخلية في دبي، إذ تعادل مساحتها 28 ملعب كرة قدم، كما توفّر لزوارها فرصة التعرّف على أشهر الشخصيات الكرتونية.

وبحسب بيانات محلية، بلغ حجم مساهمة السياحة الداخلية في الاقتصاد الوطني العام 2019 نحو 41.2 مليار درهم، وتبلغ حصة السياحة الداخلية نحو 23% من إجمالي عائدات القطاع السياحي في الدولة، مقارنة بـ77% للسياحة الدولية.

مهرجانات تسوق

خلال الصيف الجاري، فإن المتسوقين في أبوظبي على موعدٍ مع موسم أبوظبي للتسوّق والذي يسلّط الضوء على تشكيلةٍ حصرية من تجارب التسوّق والعروض الضخمة في مختلف الفئات، وسلسلة مسابقات تسوّق واربح، والعديد غيرها من الجوائز والتي تكتمل مع العروض المميّزة لموسم فنون الطهي في أبوظبي. بحسب بيان سابق لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبالإضافة إلى ذلك، تحتفل عروض أبوظبي بالعديد من المناسبات والفعاليات في دولة الإمارات، بما فيها عيد الأضحى، إطلاق التشكيلات الموسمية، العودة إلى المدارس، الأسبوع الذهبي الصيني، ومهرجان الأضواء ديوالي، إضافة إلى احتفالات اليوبيل الذهبي باليوم الوطني لدولة الإمارات، إلى جانب حملات التسوّق الموسمية، تشتمل أجندة عروض أبوظبي 2021 على مجموعة من الفعاليات العالمية الجديدة، من ضمنها مهرجانات التسوّق المبتكرة، وفعاليتان جديدتان، أسبوع أبوظبي لهواة جمع القطع النادرة وأسبوع العائلة في أبوظبي، واللتان تستهدفان فئاتٍ جديدة بالنسبة لحملات التسوّق في المنطقة.

وانطلقت في دبي مطلع الشهر الجاري، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لـ«مفاجآت صيف دبي 2021» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتتضمن عروضاً ترويجية رائعة وفعاليات ترفيهية مبهجة ترسم البسمة على وجوه سكان دبي وزوارها.

وتهدف «مفاجآت صيف دبي» التي تتواصل حتى 4 سبتمبر المقبل إلى دعم قطاعي السياحة والتجزئة في المدينة، والمساعدة على تعزيز مكانتها باعتبارها وجهة مثالية خلال فصل الصيف للعائلات، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

ويساهم الحدث في تعزيز مكانة دبي وجهة آمنة، حيث تلتزم جميع المتاجر ومراكز التسوق والوجهات المشاركة بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.