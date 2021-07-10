«جي إف إتش» تستحوذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات

المنامة (الاتحاد)

أعلنت أمس مجموعة جي إف إتش المالية عن التوقيع للاستحواذ على محفظة مجمعات سكنية لطلاب الجامعات بقيمة 100 مليون دولار أميركي والتي ترتبط بكبريات الجامعات الواقعة في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتم هذا الاستحواذ بالمشاركة مع «ستيودنت كوارترز»، مدير الأصول المتخصص في مجمعات سكن الطلاب، الواقع مقرها في ولاية أتلانتا الأميركية، والتي تعتبر سادس أكبر مشترٍ في العالم لأصول سكن الطلاب في الولايات المتحدة الأميركية، حيث استكملت معاملات في هذا المجال بقيمة إجمالية تجاوزت 1.4 مليار دولار أميركي.

تقوم استراتيجية جي إف إتش للاستثمار في سكن الطلاب على بناء محفظة تستهدف الجامعات المدرجة ضمن أكبر 150 جامعة في الولايات المتحدة، والتي تعتبر من كبريات الجامعات المتميزة في ولاياتها المعنية، ويتوفر لديها منشآت رياضية وأكاديمية على درجة عالية من الكفاءة والتميز، إذ تشهد هذه الجامعات نمواً مستقراً في أعداد الطلبة الجدد المسجلين على مدى فترات طويلة من الوقت، كما يتوفر لديها عدد كبير من الطلبة يتجاوز الـ20 ألف طالب.