غرفة الشارقة تصدر 36332 شهادة خلال النصف الأول

الشارقة(الاتحاد)

بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة 36332 شهادة خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 588 شهادة عن نفس الفترة العام الماضي.

وبلغ إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة عن المناطق الحرة 1156 شهادة محققة زيادة وقدرها 9% عن العام الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع عشر لمجلس إدارة غرفة الشارقة الذي انعقد مؤخراً في مقر الغرفة.

وأشاد الاجتماع بالنهج الحكيم والرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي جعلت اقتصاد إمارة الشارقة يتمتع بمرونة مكنته من التكيف مع مختلف المتغيرات، إلى جانب تسارع نموه المستدام وتعزيز استقراره الذي انعكس على توفير بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة وجاذبة للاستثمارات الخارجية وعززت مكانة الشارقة المتقدمة على خارطة الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع عشر لمجلس إدارة غرفة الشارقة الذي انعقد مؤخراً في مقر الغرفة، برئاسة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وثمن مجلس إدارة الغرفة المتابعة الحثيثة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، لكافة أعمال الغرفة ودعم سموه اللامحدود الذي كان له الأثر البالغ في تشجيع الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في الشارقة، وما حققته الغرفة من إنجازات على كافة الصعد.

واستعرض المجلس عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها الخطة الاستراتيجية النصف السنوية للعام الجاري والتي تتضمن عددا من الأهداف أبرزها التركيز على تنشيط قطاع الأعمال وتوفير الدعم له لتعزيز قدرته على تجاوز تحديات الظروف الراهنة.