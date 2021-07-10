«كهرباء دبي» تدعو للمشاركة في «ويتيكس»

دبي(الاتحاد)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي الجامعات المحلية والعالمية للمشاركة في الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها الهيئة وتنطلق فعالياتها أكتوبر المقبل. ويشكل «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» فرصة سنوية مهمة للطلاب لعرض مشروعاتهم المبتكرة أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة التي يديرها نخبة من الخبراء والمختصين، فضلاً عن الالتقاء بالمبتكرين والمخترعين لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة أحدث التقنيات والحلول في مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «يعتبر المعرض ملتقى مهماً ينتظره الخبراء والمختصون من جميع أنحاء العالم وداعماً أساسياً لأهمية إمارة دبي على الساحة الدولية من خلال كونه من أنجح المعارض المتخصصة في مجالات الطاقة والكهرباء والمياه والبيئة والنفط والغاز والطاقة المتجددة والنظيفة، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام». وأضاف «يتيح المعرض للمهتمين مواكبة التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتعرف على تخصصاتها الصناعية الجديدة، وأحدث الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات.