«سيدات أبوظبي» يواصل فعاليات جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع

أبوظبي (وام)

يواصل مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تقديم الندوات التعريفية للدورة السادسة لجائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021، بالإضافة إلى طرح عدة ورش تثقيفية حول الجائزة وكيفية التقديم، وتعبئة وثيقة ونموذج المشاركة في الجائزة. ولايزال المجلس يستقبل العديد من طلبات الراغبات في المشاركة، الأمر الذي يؤكد مدى النجاح التي تحققه جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر منذ إطلاقها في 2016 وعلى مدى 6 دورات متتالية، حققت خلالها مجمل الأهداف والرؤى في تطوير أفكار المشاريع المقدمة كمَّاً ونوعاً. وتعد جائزة هذا العام إحدى أهم المبادرات ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي 2020 - 2024 لتحقيق المشاركة المتميزة للمرأة في ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار. كما تعمل الجائزة على تحفيز ودعم صاحبات الإبداع والابتكار من خريجات الجامعات والمعاهد العليا ورائدات الأعمال لطرح أفكار ومشاريع جديدة ومبدعة، حيث تعمل استراتيجية الجائزة على مساندة أفكار المشاريع الفائزة وتشجيعها، من خلال توفير حزمة من الخدمات وبرامج التدريب المعتمدة عالمياً، وتقديم المعلومات والاستشارات، بالإضافة إلى توفير حاضنة للأفكار المبتكرة والاهتمام بها، بغية تحويلها إلى مشاريع حقيقية ومنافسة في الأسواق التجارية. وسيتم استخدام نموذج الأعمال كانفس /Canvas/ في سير عمل الجائزة، ويعد نموذج كانفس برنامجاً منطقياً وسهل الاستخدام، وهو نموذج عالمي، ولديه أكثر من 5 ملايين مستخدم عالمياً، ويوجه إلى الابتكار في جميع نواحي العمل، كما يساعد على التحقق من الفرضيات في الأعمال، وفي عرض القيمة المضافة، كما يعد نموذجاً سريعاً وذا تكلفة متواضعة، يسهم في إنشاء نماذج أعمال جديدة بسهولة، وتحليل وتحديث نموذج العمل الحالي. وتواصل جائزة أفضل فكرة مشروع مبدع ومبتكر لعام 2021 فعالياتها إلكترونياً وبالتقنية الافتراضية.