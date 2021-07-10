«ديرفيلدز» يطلق حملة هلا بالصيف

أبوظبي(الاتحاد)

أطلق مركز ديرفيلدز مول في أبوظبي، حملة «هلا بالصيف» التي تقدم مجموعةً واسعة من عروض التسوق والجوائز الرائعة.

ويوفر برنامج التسوق الصيفي، المستمر لغاية 17 يوليو الجاري، فرصاً للاستفادة من حسوماتٍ تصل إلى 80% لدى أكثر من 50 متجراً.

قال محمد الحاج، المدير التنفيذي لديرفيلدز مول: «نسعى دائماً إلى تقديم تجارب جديدة لمجتمعنا، وتوفر حملة هلا بالصيف عروضاً متنوعة تشجع على زيارتنا، حيث نضمن للجميع الفوز بجوائز رائعة هذا الصيف. وبالإضافة إلى العروض والحسومات. ويرتقي الركن المؤقت ضمن حملتنا بعروض التجزئة التي نقدمها، ويتيح لعملائنا فرصة الفوز بجوائز قيّمة».