انخفاض المخزونات الأميركية يدعم أسعار النفط

نيويورك (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس الأول الجمعة، وذلك في رد فعل من السوق حيال انخفاض المخزونات الأميركية، كما تلقت السوق مزيدا من الدعم من مؤشرات على طلب آسيوي قوي من كل من الصين والهند.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 1.93 بالمئة إلى 75.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1712 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 74.56 دولار للبرميل. وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاجو «السوق تشرع في التعامل مع الانخفاض التاريخي في مخزونات النفط الأمريكية والآفاق الباهتة لعودة النفط الإيراني إلى السوق».

ومع ذلك، أنهت أسعار كلا الخامين القياسيين الأسبوع دون تغير يذكر، بالرغم من حدوث تقلبات يومية كبيرة. وضغط على الأسعار انهيار محادثات في بداية الأسبوع بشأن الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس إن مخزونات الخام والبنزين انخفضت، بينما بلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019، مما يشير إلى تزايد قوة الاقتصاد.

كبحت المكاسب في أسعار النفط مخاوف من أن أعضاء مجموعة أوبك+ قد يشعرون بالإغراء للتخلي عن قيود الإنتاج التي اتبعوها خلال الجائحة.