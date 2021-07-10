روابط اقتصادية كبيرة في ألمانيا تعارض تكرار إغلاق كورونا

برلين (د ب أ)

أعربت روابط اقتصادية كبيرة في ألمانيا عن رفضها لتكرار إغلاق لمكافحة فيروس كورونا حتى في حال عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بالفيروس. وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية بيتر ادريان إنه يجب الاعتماد «بقدر أكبر على البيانات العلمية والشواهد الموثوقة من الروتين اليومي للتشغيل من أجل تجنب الإغلاقات الشاملة وما يصحبها من تداعيات خطيرة في الغالب». وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي للرابطة الاتحادية لشركات الصناعة الألمانية يوأخيم لانج للصحيفة إن «معدل الإصابة وحده لا ينبغي أن يكون هو المعيار لكل الأشياء في ظل ارتفاع معدلات التطعيم في ألمانيا».

يذكر أن هذا المعدل يشير إلى عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين مجموعة من الأشخاص في غضون مدة زمنية معينة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي لحالات الإصابة الجديدة في ألمانيا ارتفع مؤخراً لأربعة أيام متتالية.